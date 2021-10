Ausländische Unterstützung bei Waldbrand im Rax-Gebiet

Im Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand werden Fluggeräte aus dem Ausland zum Einsatz kommen. Wie LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) der APA am Samstagvormittag nach einer Lagebesprechung mitteilte, werden am frühen Nachmittag zwei Canadair-Maschinen der italienischen Regierung eintreffen. Am (morgigen) Sonntag landen zwei Spezialhubschrauber, die aus Deutschland nach Niederösterreich gesendet werden.

SN/APA/BARBARA BUCHEGGER/BARBARA BU Erneut rund 500 Helfer an Ort und Stelle