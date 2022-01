Auslieferung im Fall von getöteter 13-Jähriger steht bevor

In London fällt heute, Donnerstag, die Entscheidung über die Auslieferung eines Tatverdächtigen im Fall eines im Juni 2021 in Wien-Donaustadt getöteten 13-jährigen Mädchens, berichtete ORF Wien. Gegen ihn und zwei weitere Beschuldigte wird hierzulande wegen Vergewaltigung mit Todesfolge ermittelt. Der zum Tatzeitpunkt 22-Jährige war quer durch Europa nach England geflohen. Ende Juli wurde er in einem Londoner Hotel festgenommen und befindet sich seitdem in Auslieferungshaft.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Gedenken am Auffindungsort in Wien-Donaustadt im Sommer 2021