Ausnahmen von Quarantäne für Partner im Ausland kommen

Bei den strengen Reisebeschränkungen, die für die Feiertage geplant sind, will die Regierung Menschen mit einem Lebenspartner im Ausland entgegenkommen. Voraussetzung dafür ist ein persönlicher Kontakt mindestens einmal im Monat. Für diese Gruppe soll die verpflichtende Quarantäne bei der Einreise nach Österreich bzw. bei der Rückkehr aus dem Ausland entfallen. Es gibt noch weitere Ausnahmen.

Bei den Reisebeschränkungen, die die Regierung von 19. Dezember bis 10. Jänner angekündigt hat, soll es auch Ausnahmen für bestimmte Gruppen geben. Das erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag.

Grundsätzlich ist zur Eindämmung der Coronainfektionen vorgesehen, das Einreisende in Österreich in eine verpflichtende zehntägige Quarantäne müssen. Als Maßstab gilt, wie berichtet, eine Infektionsrate von mehr als 100 pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen - was derzeit praktisch in ganz Europa der Fall ist. Ein Freitesten mittels ...