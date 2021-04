Ausreisekontrollen im Bezirk Braunau: Ab heute braucht man einen Test

Wer den Bezirk Braunau in Oberösterreich verlassen will, braucht seit heute einen Test. Ein Antigen-Test darf nicht älter als zwei Tage, ein PCR-Test nicht älter als 72 Stunden sein. Die Polizei wird - unterstützt vom Bundesheer - mobile Schwerpunktkontrollen durchführen. Die Maßnahmen gelten vorerst bis 11. April, danach soll die Lage erneut bewertet werden. Für das Gasteinertal laufen die Ausfahrtsbeschränkungen aus.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk war in der Vorwoche mehrere Tage lang über der 400er-Marke gelegen. Am Osterwochenende sank sie geringfügig darunter, dennoch hat sich das Land vorbeugend zu dem Schritt entschlossen. Ausnahmen gibt es für Schüler, einzelne Berufsgruppen, bei Behörden- und Gerichtsterminen und bei der Durchreise ohne Zwischenstopp. Wer in den Bezirk einpendelt, muss bei der Ausreise aber ein gültiges negatives Attest vorweisen können. Im Gegenzug zu den Kontrollen werden die Testmöglichkeiten im Bezirk aufgestockt.

Österreichweit alarmierende Zahlen

Auch wenn die Coronazahlen österreichweit wochenendbedingt am Sonntag etwas niedriger waren, gibt es genug Alarmzeichen für eine weitere Eskalation der Pandemie. So wurde in Wien ein neuer absoluter Rekord bei der Zahl der Intensivpatienten registriert. Am Sonntag waren 223 Menschen auf Intensivstationen, um 17 mehr als am Samstag und um sieben mehr als am Karfreitag, als die bisherigen Höchstwerte vom Herbst des Vorjahres erstmals deutlich überschritten wurden.

Am Sonntag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 2743. Damit kamen im Verlauf der vergangenen sieben Tage durchschnittlich 3.184 Infizierte pro Tag dazu. Die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt, wie viele von 100.000 Einwohnern sich innerhalb der vergangenen sieben Tage infiziert haben, stieg österreichweit leicht von 249,7 am Samstag auf 250,4 am Sonntag. Allerdings sind diese Werte regional sehr unterschiedlich: So steigt in Niederösterreich die Sieben-Tages-Inzidenz weiter deutlich. Am Ostersonntag lag sie bei 306,2 nach 292,2 am Karsamstag. Nur Wien hatte mit 314,1 ebenfalls eine Sieben-Tages-Inzidenz über 300 aufzuweisen.

Ausfahrtsbeschränkungen für Gasteinertal laufen aus

In Salzburg betrug die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag laut Landesstatistik 255. Für das Gasteinertal laufen die Ausfahrtsbeschränkungen am Ostermontag um Mitternacht aus. Grund ist, dass sich die Corona-Infektionslage auch durch die verpflichtenden Ausfahrts- und später auch Einfahrtstests beruhigt hat. Der Höchststand bei der 7-Tage-Inziden betrug für das gesamte Tal 1054, und lag zuletzt bei 225.