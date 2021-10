Ausreisekontrollen in zwei weiteren NÖ Bezirken gestartet

In den beiden niederösterreichischen Bezirken Lilienfeld und Amstetten ist am Freitag der Startschuss für die Corona-bedingt verhängen Ausreisekontrollen erfolgt. Überprüft werden 3G-Nachweise in den Regionen seit Mitternacht stichprobenartig, Strafen wird es erst nach Ende einer Übergangsfrist am Montag geben. Für die Bezirke Melk und Scheibbs, wo seit vergangenem Samstag ebenfalls kontrolliert wird, gab es indes eine zahlenmäßige Zwischenbilanz.

Gestraft wird in den Regionen ab Montag