Ausreisekontrollen treffen auch Wiener Haus- und Skiberge

Die Ausreisekontrollen aus den niederösterreichischen Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen haben auch Auswirkungen auf Wanderer, Skitourengeher und Skifahrer. "Wiener Hausberge = Friseur", machte der Alpenverein-Gebirgsverein auf Facebook aufmerksam. So sind Touren, etwa auf der Hohen Wand, am Semmering oder am Schneeberg momentan nur möglich, wenn ein negatives Testergebnis mitgeführt wird. Denn seit Mitternacht sind die Corona-bedingten Ausreisekontrollen in Kraft.

SN/APA/JOHANNES BRUCKENBERGER Die Hohe Wand ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wiener