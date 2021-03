Ausreisetestpflicht für vier Tiroler Gemeinden in Kraft

In den vier Tiroler Gemeinden Haiming, Roppen (Bezirk Imst), Virgen und Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz) gilt ab heute, Freitag, eine Ausreisetestpflicht. Grund dafür sind relativ hohe Sieben-Tages-Inzidenzen und eine Verbreitung der britischen Virusvariante. Wer die Gemeinde verlassen will, muss einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test oder einen Antigen-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Maßnahme gilt vorerst bis einschließlich kommenden Dienstag.

SN/APA/EXPA/MARTIN HUBER Die Maßnahme gilt vorerst bis einschließlich kommenden Dienstag.