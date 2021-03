Ausreisetests in Wiener Neustadt kommen bereits am Mittwoch

Die aufgrund einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 400 vorgesehenen verstärkten Corona-Maßnahmen werden in Wiener Neustadt ab Mittwoch umgesetzt. Sanktionen für Ausreisen ohne negatives Testergebnis wird es allerdings erst ab Samstag - nach dem Vollausbau der für die Untersuchungen nötigen Kapazitäten - geben, hieß es am Montag in einer Aussendung. Als Basis gilt eine Verordnung der Stadt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Bürgermeister Schneeberger verwies auf Aufwand