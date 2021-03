Ausreisetests in Wr. Neustadt kommen wohl ab Freitag

Die aufgrund einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 400 vorgesehenen verstärkten Corona-Maßnahmen dürften in Wiener Neustadt ab Freitag umgesetzt werden. Bis Mittwoch gehe sich das "sicher nicht aus", sagte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) am Montag im Ö1-"Morgenjournal". Der Stadtchef verwies in Bezug auf die Ausreisetests auf weiteren Organisationsbedarf in Sachen Personal und hinsichtlich entsprechender Räumlichkeiten.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Bürgermeister Schneeberger verwies auf Aufwand