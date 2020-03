Außenamt will Österreicher aus Italien zurückholen

Im Außenministerium laufen die Planungen, wie man Österreicher aus Italien zurück nach Hause bringen kann, gerade auf Hochtouren. Dabei gehe es vor allem um jene, die nicht mit dem privaten Pkw unterwegs seien. Umgekehrt haben auch Italiener Probleme, die sich ohne Fahrzeug noch in Österreich aufhalten. Es gibt weder Flüge noch Züge in unser südliches Nachbarland.

"Wir sind gerade mit privaten Verkehrsunternehmen, Bus- und Flugunternehmen, im Gespräch", sagte Peter Guschelbauer den SN am Mittwoch. Bei den Austrian Airlines bestätigt man, dass man im Gespräch mit dem Außenamt sei.

Seit Mittwoch gibt es auch ein behördliches Landeverbot in Österreich für alle Flüge aus Italien. "Wir fliegen daher seit heute nicht mehr nach Italien", heißt es bei der AUA. Passagiere könnten auf einen späteren Zeitpunkt umbuchen oder sie bekommen den Ticketpreis erstattet. Mittwoch früh sei noch eine Maschine mit 70 Passagieren nach Rom geflogen, die dann aber leer zurückgekehrt sei.

Das heißt auch, dass Italiener, die beispielsweise in Wien sind, nicht mehr per Flugzeug oder Zug nach Hause können. Denn die ÖBB haben unterdessen auch alle Zugverbindungen nach Italien eingestellt. Für das Heimkommen der Italiener sei man nicht zuständig, heißt es im Außenamt. Dafür sei Italien, konkret die italienische Botschaft, zuständig.

Außenamt hat mehrere Hotlines für Österreicher in Italien

Für ganz Italien gilt aufgrund der Verbreitung des Coronavirus (Covid-19) die Sicherheitsstufe 6 (Reisewarnung) - vor Reisen wird gewarnt. Österreichischen Reisenden werde dringend nahegelegt, die private Heimreise anzutreten, heißt es auf der Homepage des Außenministeriums. Das Ministerium rät weiter: "Wenn Ihnen eine private Heimreise nicht möglich ist und Sie betreffend eine staatlich organisierte Repatriierung Unterstützung benötigen, melden Sie sich umgehend unter Tel. +43 (0) 50 11 50-4411."

Bei Problemen oder Notfällen mit der privaten Heimreise gibt es folgende Kontaktnummern - in Norditalien: das Österreichische Generalkonsulat Mailand unter +39 02 778 0780 oder +39 335 545 1336 bzw. per Mail: mailand-gk@bmeia.gv.at;

in Mittel- und Süditalien: die Österreichische Botschaft Rom unter +39 06 841 8212 bzw. +39 06 844 0141 oder +39 335 708 9749 bzw. per Mail: rom-ka@bmeia.gv.at oder rom-ob@bmeia.gv.at