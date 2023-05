Austrian World Summit thematisiert Frieden durch Klimaschutz

Lösungen für die fortschreitenden Klimakrise stehen beim siebenten "Austrian World Summit" (AWS) erneut im Zentrum. Insbesondere wird am 16. Mai in der Wiener Hofburg der Klimaschutz als friedensicherendes Element thematisiert, kündigte AWS-Organisatorin Monika Langthaler am Montag bei einem Medientermin an. Strukturell zeigt sich der Klimaevent zudem leicht verändert: Mehr Dialog auf Augenhöhe und weniger "Klima-Frontalunterricht" steht diesmal am Programm.

Davon sollen auch rund 300 Schüler und Schülerinnen der siebenten Klasse Oberstufe profitieren. Sie wurden heuer zum Summit eingeladen, denn es sei "wichtig, dass die junge Generation" von den Lösungsansätzen erfährt, egal ob es sich dabei um ein digitales Tool für Abfallmanagement aus Indien handelt oder Energielösungen für den ländlichen Raum aus Nigeria, oder ein Wellenkraftwerk aus Israel.

Wie Klimaschutz und geopolitische Sicherheit miteinander verknüpft sind, wird zuvor unter anderem jedoch Tom Middendorp erklären, der ehemalige Befehlshaber der niederländischen Streitkräfte. Middendorp, der sich selbst als "Klimageneral" bezeichne, wurde laut Langthaler sehr bewusst eingeladen, nachdem er in Afrika NATO-Einsätze geleitet hat - und weil auch der Bürgerkrieg in Syrien mit eine Folge der Klimakrise gewesen sei, so die AWS-Direktorin unter Hinweis auf eine Studie des US-Verteidigungsministeriums. Das Pentagon warnte schon vor mehr als einem Jahrzehnt vor dem Klimawandels als Kriegstreiber.

Dürre und massive Landflucht als deren Folge, dies sehen wir in afrikanischen Staaten, "und wir werden das leider noch viel öfter sehen", so Langthaler. Doch beim Austrian World Summit geht es trotz dieser düsteren Prognose auch um Optimismus: "Jeder Einzelne von uns hat mehr Macht und Kraft, als wir ahnen", sagte Arnold Schwarzenegger schon im Vorfeld der Klimakonferenz und "We have the Power" lautet auch das heurige Motto. ""Wir haben aus geopolitisch Sicht eine nicht so positive Ausgangssituation", räumte Langthaler unter Hinweis auf den Ukraine-Krieg ein, aber es gelte zu unterstreichen, dass "jede Investition in den in Klimaschutz auch eine Investition in den Frieden ist". Auf diesen Aspekt werde Schwarzenegger eingehen, der zusammen mit Middendorp und dem Ex-Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko das erste Panel "Climate Change and Security" präsentieren wird.

Neben Gastgeber Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden unter anderem der kirgisische Präsident Sadyr Zhaparov, Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) und ihre Amtskollegin aus Pakistan erwartet. Sherry Rehman wird sich per Liveschaltung zu Wort melden und zusammen mit Gewessler und Zhaparov im zweiten von insgesamt vier Panels die Klimaziele thematisieren bzw. wie diese doch erreicht werden könnten. Und auch UN Generalsekretär Antonio Guterres wird im Laufe des Vormittags via Videobotschaft ein Statement abgeben.

Nach der Mittagspause geht es dann gegen 14.00 Uhr in Richtung Austausch. Erst werden dabei wieder Beispiele für Klima-Projekte präsentiert. So wird etwa der Finne Tommi Eronen seine "Polar Night Energy" vorstellen und dabei zeigen, wie er mit Sandbatterien eine Ergänzung für Fernwärmesysteme liefert. Neun weitere Projekte stehen auf diesem Programmteil. Dann folgt mit den "Networking Islands" ein Novum auf dem Word Summit. Hier wird nicht nur den Schülern und Schülerinnen dann die Möglichkeit geboten, noch einmal persönlich mit den Vortragenden ins Gespräch zu kommen.

Eröffnet wird der zweite Teil jedoch von einem Live-Act: dem Kalush Orchestra, das 2022 mit "Stefania" Turiner Eurovision Song Contest gewonnen hat. Nicht zuletzt soll mit dem Auftritt der Band soll auch der Support für die Menschen in der Ukraine unterstrichen werden.

(S E R V I C E - https://www.austrianworldsummit.com/ )