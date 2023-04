Ausweisung von Aktivistin kein Einzelfall

Im vergangenen Jahr wurden um die 2500 Bürgerinnen und Bürger aus Österreich abgeschoben. Darunter auch 58 Deutsche.

Die Klimaaktivistin Anja Windl hat Probleme mit ihrer Aufenthaltserlaubnis in Österreich. Nachdem die Frau an mehreren Blockadeaktionen teilgenommen hat, war sie am Donnerstag in Leoben beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vorgeladen, zur "Einvernahme hinsichtlich der Prüfung einer aufenthaltsrechtlichen Maßnahme". Die Deutsche (26), die in Klagenfurt Psychologie studiert, sagte, es sei ihr unter anderem eine verhinderte Protestaktion beim Neujahrskonzert sowie ein Aktion in Wien, bei der eine Ölspur am Verteilerkreis in Wien gelegt wurde, vorgeworfen worden. Basis dafür seien die Paragrafen 89 StGB (Gefährdung der körperlichen Sicherheit) und 176 StGB (Vorsätzliche Gemeingefährdung), so Windl.

Allerdings: So selten ist es gar nicht, dass Österreich auch Bürgerinnen und Bürger aus anderen Staaten der EU des Landes verweist. Aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) geht hervor, dass sich unter den zehn Top-Nationen bei Abschiebungen acht Länder befinden, die Mitglied der EU sind. Darunter auf Platz zehn Deutschland. Im Jahr 2022 wurden 58 Landsleute der Klimaaktivistin zwangsweise außer Landes gebracht. Die meisten Abschiebungen von EU-Bürgerinnen und Bürgern wurden in die Slowakei durchgeführt (1063), nach Ungarn (462), Rumänien (344), Polen (212), Bulgarien (105) und die Tschechische Republik (86) .

Beim Innenministerium heißt es, dass gegen EU-Staatsangehörige sehr wohl eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot angeordnet werden kann. Meist müssten die Menschen Österreich verlassen, weil die unionsrechtlichen Kriterien für einen Aufenthalt nicht erfüllt werden. Dies sei etwa der Fall, wenn keine Krankenversicherung abgeschlossen wurde oder es kein entsprechendes Einkommen oder Vermögen gebe. Möglich sei eine Ausweisung auch, wenn auf Grund ihres persönlichen Verhaltens die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet ist. Das persönliche Verhalten muss eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr darstellen, die ein Grundinteresse der österreichischen Gesellschaft berührt.

Der Europarechtler Walter Obwexer von der Universität Innsbruck ist im Fall Windl der Meinung, dass eine bloße Verwaltungsübertretungen, selbst bei Rechtswirksamkeit, kein Grund für eine Ausweisung sein könne. Dafür bräuchte es "zunächst einmal eine schwere Straftat, wie zum Beispiel eine ganz schwere Körperverletzung oder einen Mord oder Raub und dann auch noch die Gefahr, dass eine weitere Straftat begangen wird", sagte der Jurist.