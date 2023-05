Auto brannte in der Wiener Votivparkgarage

Am Mittwochabend hat ein Pkw-Brand in der Votivparkgarage in Wien-Alsergrund für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr gesorgt. Unter Alarmstufe Zwei wurden die Flammen unter Atemschutz mit einer Löschleitung bekämpft und zugleich mit mehreren Großlüftern gegen die Verrauchung der mehrgeschoßigen Anlage vorgegangen, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA. Verletzte waren nicht zu beklagen.

BILD: SN/APA/STADT WIEN | FEUERWEHR/UNBEK Wiener Feuerwehr löschte Pkw-Brand in Votivparkgarage