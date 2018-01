Auto fuhr in Bäckerei im Landesklinikum Mistelbach - 16 Verletzte

In Mistelbach ist am späten Donnerstagvormittag ein Auto durch die Auslagenscheibe in die Bäckerei im Landesklinikum gekracht. 16 Gäste wurden verletzt, drei von ihnen schwer, teilte Walter Schwarzenecker von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Einen ähnlichen Unfall hatte es erst am Dienstag im Landesklinikum Horn gegeben.

SN/ff mistelbach Als Unfallursache gilt ein körperliches Gebrechen des Fahrers SN/ff mistelbach Als Unfallursache gilt ein körperliches Gebrechen des Fahrers SN/ff mistelbach Als Unfallursache gilt ein körperliches Gebrechen des Fahrers SN/ff mistelbach Als Unfallursache gilt ein körperliches Gebrechen des Fahrers