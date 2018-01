Auto fuhr in Mistelbach in Auslagenscheibe von Kaffeehaus

In Mistelbach ist Donnerstagmittag ein Pkw in die Auslagenscheibe eines Kaffeehauses gekracht. 14 Personen sollen verletzt worden sein, zwei von ihnen schwer. Die Bäckerei befindet sich direkt neben dem Eingang des Krankenhauses. Der Wagen wurde laut Polizei von einem 69-Jährigen gelenkt.

Als Unfallursache gilt laut Landespolizeidirektion Niederösterreich ein körperliches Gebrechen des Mannes. Der Autofahrer soll auf Parkplatzsuche gewesen sein. Erst am Dienstagvormittag war in Horn ein Auto in den Warteraum der Unfallambulanz des Landesklinikums gefahren. Dieser Unfall forderte nach Polizeiangaben acht Leichtverletzte.

Die FF Mistelbach berichtete, dass ein Pkw "aus unbekannter Ursache in die Bäckerei im Eingangsbereich des Landesklinikums gefahren" sei. Absperrungsmaßnahmen seien getroffen worden. Die Verletzten wurden umgehend vom Personal des Krankenhauses versorgt. Es sei jedenfalls von einem Unfall auszugehen, teilte die Polizei mit.

(APA)