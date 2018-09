Auto gestohlen und abgefackelt: Zwei Kärntner unter Verdacht

Am 1. April ist bei der Polizeiinspektion Eberndorf im Kärntner Bezirk Völkermarkt angezeigt worden, dass auf einem Feldweg ein Auto in Flammen steht. Die Feuerwehr rückte an, der Brand wurde gelöscht. Monate später gibt es nun zwei Verdächtige. Zwei junge Burschen sollen den Pkw im Drogenrausch gestohlen und abgefackelt haben.

Laut Polizei wurden dem 17-Jährigen und dem 19-Jährigen ihre Täterschaft nachgewiesen. Beide gaben an, kurz vor der Inbetriebnahme des Pkw Ecstasy und Kokain konsumiert zu haben. Gefahren sein dürfte der 19-Jährige. Er hat keinen Führerschein. Bei ihm zu Hause fand die Polizei Cannabis und ein gestohlenes Wunschkennzeichen. Der 64-jährige Pkw-Besitzer erlitt einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Quelle: APA