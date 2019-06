Auto im Bezirk Wiener Neustadt-Land in zwei Teile gerissen

In Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ist am Sonntagnachmittag ein Auto gegen einen Baum an der L35 geprallt und in zwei Teile gerissen worden. Der 22-jährige Lenker erlitt nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich lediglich geringfügige Schnittverletzungen.

