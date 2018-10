Auto im Flachgau über zwei Meter hohe Hecke katapultiert

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall am Samstagnachmittag ist der Wagen einer 17-jährigen Deutschen in St. Georgen im Salzburger Flachgau über eine zwei Meter hohe Böschung katapultiert worden. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle, streifte die Leitschiene und überschlug sich mehrmals. Das Auto landete im Garten eines Wohnhauses, berichtete die Polizei.

Die Jugendliche überstand das Unglück leicht verletzt und verständigte selber die Einsatzkräfte. Ein Alkomattest verlief negativ. Die Frau wurde vorsorglich von der Rettung in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert. Quelle: APA