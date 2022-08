Auto in Tirol von Zug erfasst: Kind und Vater tot

Ein Zugsunglück an einem beschrankten Bahnübergang in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) Mittwochnachmittag hat nun zwei Todesopfer gefordert: Nachdem ein Vierjähriger noch an der Unfallstelle verstorben war, verlor nun auch sein 35-jähriger Vater den Kampf um sein Leben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag er am Vorabend seinen schweren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik. Die Mutter und zwei weitere Kinder überlebten das Unglück unverletzt.

