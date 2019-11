Auto krachte in Gänserndorf in Filiale von Einrichtungshaus

In Gänserndorf ist am Montagnachmittag eine 42-Jährige mit ihrem Auto in die Filiale eines Einrichtungshauses gekracht. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich rollte der Wagen einige Meter durch das Geschäftslokal bis zum Kassa-Bereich. Zwei Mitarbeiterinnen wurden verletzt.

SN/APA (LPD NÖ)/SCHWARZENECKER WALT Der Wagen rollte einige Meter durch das Geschäftslokal