Auto krachte in OÖ in ein Restaurant: Sieben Verletzte

Ein 34-jähriger Mann aus Linz ist am Samstagnachmittag nach einem Überholmanöver mit seinem Auto in Leonding (Bezirk Linz-Land) in die Fensterfront eines Restaurants gekracht. Der Fahrer und sechs Gäste des Lokals wurden verletzt, berichtete die Polizei Oberösterreich. Der schwere Unfall löste Großalarm aus. Feuerwehr, Polizei und mehrere Fahrzeuge des Roten Kreuzes rückten aus.

SN/APA/TEAM FOTOKERSCHI / BAYER/TEA Pkw krachte in Fensterfront eines Restaurants