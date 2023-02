Auto stürzte in Vorarlberg auf Gleis der Montafonerbahn ab

Ein Ehepaar ist am Mittwoch beim Bahnhof in Vandans (Montafon) mit seinem Auto über den Bahnsteig auf die Gleisanlage der Montafonerbahn abgestürzt. Weil die Frau auf dem Beifahrersitz, die über körperliche Beschwerden klagte, plötzlich in Richtung ihres 74-jährigen Mannes kippte, verlor dieser die Herrschaft über den Pkw. Er fuhr über die Bahnsteigkante, woraufhin der Wagen auf das Gleis stürzte. Verletzt wurde niemand, der Bahnverkehr war für etwa 30 Minuten unterbrochen.

Nach Angaben der Polizei waren die Gleise zum Zeitpunkt des Unfalls frei, es befand sich keine Garnitur der Montafonerbahn im Bahnhofsbereich. Das Ehepaar, das wegen der Unpässlichkeit der Frau das Bahnhofs-WC hatte aufsuchen wollen, konnte selbstständig aus dem Auto aussteigen.