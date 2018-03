Auto vs. Motorrad: ÖAMTC fordert Rücksichtnahme

Das Verhältnis zwischen Motorradfahrern und Autolenkern ist kein unbelastetes. In die Hälfte aller Motorrad-Unfälle ist ein Pkw involviert, im Jahr 2016 kamen bei solchen Zusammenstößen 38 Biker ums Leben. Mit dem Motorrad hat man einfach einen "Sichtbarkeitsnachteil", sagte ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold am Dienstag in Wien. Er forderte vor allem mehr Rücksichtnahme - von allen Seiten.

