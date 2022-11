Autobahn-Tunnel nach technischem Problem wieder befahrbar

Der Ausfall eines Netzwerks hat am Montag ab etwa 9.00 Uhr Probleme bei der Steuerung der Tunnel- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen verursacht. Betroffen waren laut Asfinag 160 Tunnel, drei Verbindungen in Tirol fielen sogar längere Zeit aus. Am frühen Nachmittag waren aber alle Röhren wieder befahrbar, zuletzt der Arlbergtunnel auf der S16. Das interne Netzwerkproblem werde nun "genau analysiert", betonte die Asfinag.

SN/APA/OLIVIER CHASSIGNOLE Fahrt durch Autobahntunnel