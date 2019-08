Die Autobahnvignette 2020 wird himmelblau - und etwas teurer als heuer, gab die Asfinag am Dienstag bekannt. Die Preise werden der Inflation angepasst und um 2,1 Prozent angehoben, was einen Jahrespreis von 91,10 Euro für Pkw und 36,20 Euro für Motorräder ergibt. Der Verkauf startet wie immer in den letzten Novembertagen.

Quelle: APA