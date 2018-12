Autolenker flüchtete aus Wien mit knapp 200 km/h vor Polizei

Ein Autolenker ist am Freitag in Wien-Liesing vor der Polizei auf die Südautobahn (A2) geflüchtet und nach einer gefährlichen Fahrt erst im rund 70 Kilometer entfernten Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) gestoppt worden. Ein Polizist musste zunächst in der Ketzergasse zur Seite springen, um nicht vom Wagen des 49-Jährigen erfasst zu werden. Auf der A2 beschleunigte der Lenker auf bis zu 195 km/h.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Die Polizei konnte den Autolenker erst nach 70 Kilometern stoppen