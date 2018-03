Autolenker in OÖ stundenlang in Wrack eingeklemmt

Ein 54-jähriger Mann aus Vorderstoder (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat am Freitag nach einem Unfall stundenlang auf Rettung warten müssen. Der Autolenker war mit seinem Pkw wohl schon in den Mittagsstunden von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Es gelang ihm aber erst um 17.30 Uhr mit dem Handy den Notruf zu wählen.

SN/APA (Symbolbild)/hex Die Feuerwehr beteiligte sich an der Suchaktion und Bergung