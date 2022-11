Autolenker in Salzburg erhält 15 Jahre Haft für Mordversuch

Am Landesgericht Salzburg ist am Mittwoch ein 29-Jähriger nach einem Verkehrsunfall wegen dreifachen Mordversuchs zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der im Innviertel lebende Türke soll im März 2019 auf der B156 im Flachgau seinen PS-starken Wagen in Suizid-Absicht in den Gegenverkehr gelenkt haben. Der zwei Tonnen schwere Pkw kollidierte ungebremst mit zwei entgegenkommenden Autos, die Insassen wurden dabei teilweise schwer verletzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Das Urteil des Landesgerichts Salzburg ist nicht rechtskräftig