Autolenker nach Unfall in Stmk in künstlichem Tiefschlaf

Ein 34-jähriger Autofahrer ist Samstagabend bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Deutschlandsberg so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. Sein Wagen war aus unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte gekommen und krachte mit einem mit zwei Personen besetzten Pkw zusammen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

SN/APA/LUKAS HUTER Der Wagen krachte mit einem zwei Personen besetzten Pkw zusammen