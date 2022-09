Autolenker raste in der Steiermark durch Tür in Kapelle

Ein Autolenker ist in der Nacht auf Sonntag in der Südoststeiermark mit seinem Wagen durch die Eingangstür in eine Kapelle gefahren und dabei schwer verletzt worden. Drei Feuerwehren rückten aus, um den Mann aus dem Wrack zu retten. Während der Lenker ins Krankenhaus gebracht wurde, stellten die Feuerwehrleute schwere Beschädigungen an dem sakralen Bauwerk fest.

SN/APA/FF KIRCHBERG A.D. RAAB/UNBEK Feuerwehren retteten schwer verletzten Fahrer aus Wrack