Autolenker raste mit 169 km/h durch Tiroler A12-Baustelle

Ein 41-Jähriger ist am Donnerstag von der Polizei erwischt worden, wie er mit 169 km/h durch einen Baustellenbereich auf der Tiroler Inntalautobahn bretterte. Auf dem Teilstück im Bezirk Imst, an dem aktuell gearbeitet wird, waren 60 km/h erlaubt. Der Mann war somit nach Abzug der Messtoleranz um 103 km/h zu schnell unterwegs, informierte die Polizei in einer Aussendung. Den Österreicher erwartete eine Anzeige.