Autolenker starb in Kärnten bei Sturz in Bachbett

Ein 18-jähriger Autolenker ist am Freitagabend bei einem Unfall in Reichenfels (Bezirk Wolfsberg) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mitteilte, kam der Einheimische gegen 22.20 Uhr auf einer Gemeindestraße von der Fahrbahn ab und stürzte etwa drei Meter über eine Böschung in ein Bachbett. Das Auto habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegend im Wasser zum Stillstand gekommen. Der Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben.

BILD: SN/APA/DPA/LINO MIRGELER Der tödlich verunglückte junge Mann wurde von seinem Vater gefunden