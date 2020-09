Eine 77-jährige Autofahrerin hat mit ihrem Wagen am Donnerstagnachmittag in Villach wegen eines medizinischen Notfalls einen Polizeiwagen gerammt. Trotz Reanimationsversuchen der Beamten im Streifenauto starb die Frau in weiterer Folge, berichtete die Kärntner Polizei.

Quelle: SN