Autolenkerin wurde einem Passanten gestoppt und mit Messer verletzt

Eine Autolenkerin ist am Sonntag an der Wiener Stadtgrenze von einem Passanten angehalten worden. Der Mann bedrohte die Frau, ließ sich Geld aushändigen und verletzte sein Opfer mit einem Messer durch Schnitte im Bauch- und Halsbereich. Wie die Polizei am Montag berichtete, begab sich die 23-Jährige nach dem Überfall mit dem Zug nach Wien und selbst ins Spital. Dort wurden ihre Wunden genäht.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei fahndet nach dem Täter