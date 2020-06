Ein eineinhalb Jahre alter Bub ist am Sonntagnachmittag in einem Haus im Bezirk Völkermarkt mit heißem Wasser verbrüht worden. Laut Polizei hatte die Schwester des Babys eine Tasse mit heißem Wasser gefüllt. In einem unbeobachteten Moment griff der Bub nach der Tasse, die daraufhin umkippte. Der Bub wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen.

Quelle: APA