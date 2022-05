Baby starb nach Komplikationen bei der Geburt: Ermittlungen gegen zwei Ärzte und eine Hebamme

Die Staatsanwaltschaft Wels ermittelt gegen drei Mitarbeiter des Klinikums Vöcklabruck (OÖ) wegen fahrlässiger Tötung. Es geht um den Tod eines Buben, der am 6. Dezember 2021 während der - letztlich per Kaiserschnitt (Sectio) durchgeführten - Geburt schwerste Hirnschäden erlitten hatte. Acht Tage später, am 14. Dezember, hatten die Eltern, sie leben unweit der Grenze zu Salzburg, des Buben entschieden, die Maschinen abzustellen.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Symbolbild.