Babyfläschchen in Test allesamt unbedenklich

Gute Nachrichten für junge Eltern: Babyfläschchen, egal ob aus Kunststoff, Glas oder Edelstahl haben in einem Test des Magazins "Ökotest" gut abgeschnitten. Von 20 Produkten erhielten 14 die Gesamtnote "sehr gut" und sechs "gut", berichtete die Arbeiterkammer Oberösterreich am Freitag. Das sei eine Verbesserung gegenüber früheren Tests. Besonders gut - auch in puncto Nachhaltigkeit - schnitten Modelle aus Edelstahl ab.

