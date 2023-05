Babys bei den Kleinaugen-Rochen im Wiener Haus des Meeres

Die Kleinaugen-Rochen im Wiener Haus des Meeres haben Nachwuchs. Fünf neugeborene Tiere sind in die Mittelmeerabteilung umgezogen, nachdem sie zuvor sieben Monate lang in ihren Eikapseln herangereift sind, wie das Haus des Meeres am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Demnach sind die Jungrochen mit einem großen Appetit auf Meeresfrüchte ausgestattet, das Personal kommt kaum mit dem Füttern nach.

BILD: SN/APA/HAUS DES MEERES/DOMINIK MOSE Die Jungtiere zeigen sich sehr aktiv