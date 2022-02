Bad Pirawarth macht Stempelsammler glücklich

Die Postleitzahl 2222 ist sowohl am 2. als auch am 22. Februar 2022 heiß begehrt.

Der Spar-Markt in der Unteren Hauptstraße 1 in Bad Pirawarth zählt in den kommenden Wochen zu den wohl begehrtesten Adressen Österreichs. Zumindest bei den Sammlern von originellen Poststempeln. Denn der Postpartner mit der Postleitzahl 2222 kann sowohl am 2. als auch am 22. Februar 2022 mit einem sogenannten Jahrhundertdatum aufwarten. In diesem Fall einem ganz besonderen: Denn auf dem Poststempel wird dann ausschließlich die Ziffer "2" zu sehen sein.

"40 bis 50 Briefe habe ich schon erhalten. Die ...