Baden bei Wien denkt an DNA-Tests für Hunde. Denn immer wieder würden die Hundebesitzer die Exkremente ihrer Lieblinge nicht beseitigen. In dem Fall könnte man das in einer zentralen Datenbank gespeicherte DNA-Profil des Hundes mit dem Kot abgleichen und den Besitzer finden. Der Gemeinderat plant noch vor dem Sommer die Verabschiedung einer Resolution, um "Land und Bund zu neuen Wegen zu ermutigen, um dem Verursacherprinzip gerecht zu werden".

