In einer Bäckerei in Oberhaus (Bezirk Liezen) ist am Montagabend ein Großbrand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Liezen in der Nacht auf Dienstag mitteilte, war der Vollbrand erst mehrere Stunden später unter Kontrolle.

SN/APA (BFV LIEZEN)/SCHLÜSSLMAYR Insgesamt 180 Mann von elf Feuerwehren waren im Einsatz