Bärensichtung: Schrecksekunde bei Radtour

Das Zusammentreffen zwischen Mensch und Tier verlief friedlich. Das Land Tirol gibt via Internet Ratschläge für eine Bärenbegegnung.

Diese Radtour wird den Beteiligten wohl noch länger in Erinnerung bleiben: Drei Radfahrer machten am späten Samstagnachmittag auf einem Forstweg in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein eine ungewöhnliche Sichtung: Sie entdeckten im Gehölz einen Bären und alarmierten sofort die Behörden. Das Zusammentreffen zwischen Mensch und Tier verlief ohne Komplikationen, niemand kam zu Schaden. Der Forstweg, auf dem das Radlertrio unterwegs war, trägt übrigens den Namen "Bärenbad".

Bereits am 14. Juni dieses Jahres war laut Land Tirol im Gemeindegebiet von Langkampfen ein Bär von einer Wildkamera fotografiert und zwei Tage später anhand eines Schafrisses genetisch bestätigt worden. Auch im Pitztal und in der Tallandschaft Oberes Gericht sind heuer bereits Bären von einer Wildkamera aufgenommen worden. Der Umgang mit großen Beutegreifern wie Wölfen und Bären führt in Tirol immer wieder zu teilweise sehr kontroversen Debatten. Viele, vor allem im bäuerlichen Umfeld, kritisieren wegen der Schafrisse die mangelnde rechtliche Möglichkeit, die Tiere abzuschießen.

Die Bevölkerung wird indes gebeten, bei Sichtungen von großen Beutegreifern das Formular zur Beobachtung auszufüllen und dieses an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft beziehungsweise via Mail (monitoring.beutegreifer@tirol.gv.at) zu übermitteln. Auf seiner Homepage informierte das Land Tirol, wie man sich bei einer Bärenbegegnung verhalten soll: "Bleiben Sie stehen und machen Sie den Bären durch lautes Reden und Bewegen auf sich aufmerksam", steht da zu lesen. Und weiter: "Rennen Sie nicht weg und versuchen Sie nicht, sich ihm zu nähern."

Gewarnt wird weiters vor "drohenden Gesten" und "unkontrollierten Bewegungen": "Bewerfen Sie den Bären auch nicht mit Gegenständen. Verzichten Sie auf den Bärenschnappschuss, ziehen Sie sich besser langsam zurück." In Österreich kommen laut World Wide Fund For Nature (WWF) Bären nur vereinzelt in den Karawanken, Karnischen Alpen und Gailtaler Alpen in Kärnten sowie in Osttirol vor. Dabei handle es sich vor allem um "wandernde Individuen" aus der slowenischen Population, nachgewiesen wurden aber auch Männchen aus dem Trentino in Italien.

Die Anzahl im Raum Kärnten wird auf fünf bis maximal acht Tiere geschätzt. In Slowenien soll es aber rund 450 Bären geben, in Italien wird die Populationsgröße auf 40 bis 45 Individuen geschätzt.