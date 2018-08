Bahnpassagiere bewerten Wiener Hauptbahnhof am besten

Der Wiener Hauptbahnhof ist zum zweiten Mal in Folge von österreichischen Bahnpassagieren zum besten Bahnhof Österreichs gekürt worden. Er verwies laut des diesjährigen VCÖ-Bahntest die beiden Hauptbahnhöfe in St. Pölten und Salzburg auf die Plätze zwei und drei. Weniger in der Gunst der Fahrgäste lag der Bahnhof Wien-Meidling - er belegte nur Rang zehn.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Wiener Hauptbahnhof: Zum zweiten Mal in Folge auf Platz 1