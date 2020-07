Heimquarantäne für Rückreisende aus den Balkanstaaten: Verschärft überwacht wird nur die Grenze nach Ungarn und Slowenien.

Die Zahl der Personen, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt. Am Donnerstag wurden 170 neue Fälle in ganz Österreich gemeldet. Nun sollen neue, schärfere Coronaregeln in Kraft treten. Ursprünglich am Freitag. Aber daraus dürfte nichts werden. Die ...