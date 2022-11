Viele Österreicher bei Anlagebetrug geschädigt

Nach der Zerschlagung einer Bande in Osteuropa gehen die Behörden von Milliardenschäden aus. Die in Deutschland federführend ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft Bamberg erklärt, man wisse auch von vielen Geschädigten in Österreich. Kürzlich waren in einer international akkortierten Razzia 15 Callcenter in Georgien, Albanien, Nordmazedonien und der Ukraine durchsucht worden.

Bei einem groß angelegten internationalen Anlagebetrug, gegen dessen Verantwortliche kürzlich Razzien in mehreren osteuropäischen Ländern stattfanden, gibt es auch viele Geschädigte in Österreich. Wie berichtet, waren 15 Callcenter in Georgien, Albanien, Nordmazedonien und der Ukraine durchsucht worden, mehrere Personen wurden festgenommen. Vermögenswerte in zweistelliger Millionen-Euro-Höhe wurden beschlagnahmt.

Der Gruppierung, die früher unter dem Namen "Milton Group" auftrat, werden Schäden in Milliardenhöhe zugerechnet. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, die in Deutschland federführend ermittelt, muss weltweit mit Hunderttausenden Geschädigten gerechnet werden. Allein in Deutschland seien die Opfer um deutlich mehr als 100 Millionen Euro gebracht worden, insgesamt erreiche der Gesamtschaden Milliardenhöhe.

Nino Goldbeck, Staatsanwalt bei der für Bayern zuständigen Zentralstelle zur Bekämpfung von Cybercrime in der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, sagte auf SN-Anfrage: "Wir wissen, dass es in dem Fall auch zahlreiche Geschädigte in Österreich gibt." Die Zahl könne vorläufig noch nicht genauer beziffert werden, da die Ermittlungen noch geraume Zeit dauern. Zwar spielten auch eine gewisse Leichtgläubigkeit und die vermeintlich rosige Aussicht auf satte Gewinne bei den eigenen Investments eine Rolle, "aber technisch waren die Websites aufseiten der Täter sehr gut gemacht", so der Sprecher der Anklagebehörde. Die Cyberbetrüger täuschen im Internet vor, sie würden die von Anlegern einbezahlten Beträge tatsächlich investieren. Tatsächlich aber "wird gegenüber den Opfern über unterschiedlichste Plattformen und Websites die Illusion eines existierenden Accounts aufrechterhalten. Dort werden den Geschädigten durch vermeintlich erfolgreiche Trades Gewinne vorgetäuscht, um weitere Investitionen zu generieren." Über passwortgeschützte Zugänge werden die Opfer erfolgreich zu Zahlungen verleitet.

Beim österreichischen Bundeskriminalamt sind unter "Milton Group" zwar nur wenige Fälle bekannt. Sprecher Paul Eidenberger erläutert jedoch den breit gefächerten Hintergrund: "Grundsätzlich ist die Einschätzung, dass es auch in Österreich etliche Opfer geben dürfte, sehr realistisch, immerhin war zu Hochzeiten der Kryptoindustrie auch die betrügerische Tätigkeit in diesem Bereich enorm." Da die Bande Hunderte von Websites betrieben habe, sei den meisten Opfern der Name "Milton Group" vermutlich gar nicht geläufig.