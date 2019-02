Geparkte Lkw waren ein gefundenes Fressen für eine Bande, die sich auf den Diebstahl von Frachtgütern spezialisiert hatte. Wie das Bundeskriminalamt (BK) am Mittwoch mitteilte, haben Ermittler in Polen, Deutschland, Österreich und Tschechien der Gruppe jetzt das Handwerk gelegt. Auf ihr Konto gingen unter anderem mehrere Diebstähle in Tirol entlang der Brennerroute. Elf Verdächtige sind in Haft.

Quelle: SN