Banken lernten aus Diebscoup

Nach dem Millionendiebstahl aus Schließfächern investierten die Banken viele Millionen Euro in neue Sicherheitssysteme.

Der 13. November 2020 hat in der Bankenbranche nachhaltige Spuren hinterlassen. Damals räumten mindestens sieben Kriminelle in drei Bankfilialen in Mödling, Klosterneuburg und Wien-Döbling insgesamt 68 Schließfächer aus und erbeuteten Wertgegenstände von mehr als 20 Millionen Euro. Stundenlang gingen die Profi-Kriminellen in den Saferäumen ein und aus. Sogar ein stiller Alarm, der in einer Filiale ausgelöst wurde, konnte sie nicht stoppen.

Von den Tätern, die Juwelen, Gold, Uhren und Bargeld aus den Kundendepots stahlen, fehlt nach wie vor ...