Banken nach Coup in Erklärungsnot

Geschädigte Safebesitzer erstatten Anzeige bei der Datenschutzbehörde.

Nachdem Unbekannte insgesamt 68 Schließfächer in Bankfilialen in Mödling, Klosterneuburg und Wien-Döbling leer geräumt und dabei eine Beute in zweistelliger Millionenhöhe gemacht haben, geraten die betroffenen Geldinstitute zusehends unter Druck.

Am Donnerstag erstattete der Wiener Rechtsanwalt Wolfgang Haslinger namens der Sammelklagsplattform Cobin Claims Anzeige bei der Datenschutzbehörde. Begründung: "Dass mit einem einfachen Lesegerät Daten von Magnetstreifenkarten der Kunden klammheimlich kopiert werden und mit einer verborgenen Kamera PIN-Code-Eingaben ausgespäht werden konnten, beweist, dass die technischen Schutzstandards der Banken veraltet ...