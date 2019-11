Bankomat in Wiener Neustädter Kinocenter aufgeschnitten

Im Kinocenter Cineplexx in Wiener Neustadt ist Mittwochfrüh ein Bankomat aufgeschnitten worden. Die Täter entnahmen nach Polizeiangaben Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten. Zuvor hatten sie sich durch Aufbrechen von Türen und Fenstern Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Mitarbeiter des Kinocenters wurden in der Früh auf den Kriminalakt aufmerksam.

SN/APA/LPD NÖ/UNBEKANNT Täter entkamen mit der Beute