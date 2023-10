Bankomaten gesprengt und mit Autos in Geschäfte gerast: Rammbock-Bande dingfest gemacht

Niederländisches Duo sowie ein Bulgare machten in Niederösterreich und Wien 440.000 Euro Beute und richteten Sachschaden in Höhe von 650.000 Euro an.

Fälle wie dieser werden gern als "filmreif" bezeichnet. Denn ihr Ablauf ist dermaßen spektakulär, dass man automatisch an Hollywood denkt, an wilde Verfolgungsjagden, brennende Autos, mit denen die Täter zuvor in Geschäftsauslagen gerast waren, und Explosionen. All das ist tatsächlich passiert. Und zwar nicht im Filmstudio, sondern in der Shopping City Süd in Vösendorf, in Markgrafneusiedl, in Wiener Neustadt und im Donauzentrum in Wien. Die Hauptdarsteller: zwei Niederländer und ein Bulgare, die von Mai bis Oktober 2023 auf diese Weise nicht nur 440.000 Euro Beute machten, sondern auch 650.000 Euro Sachschaden anrichteten. In den Morgenstunden des 6. Oktober wurde das Trio in einer Wohnung in Wien-Donaustadt festgenommen. Einer der Täter konnte von den Einsatzkräften gerade noch davon abgehalten werden, aus dem Fenster zu springen. Bei den Vernehmungen zeigte sich der Bulgare geständig, die beiden Niederländer schwiegen.

Begonnen hatte alles am 22. Mai. Um 3.38 Uhr fuhren die Täter mit einem gestohlenen BMW in einen Juwelierladen in der SCS. Das Ergebnis: 150.000 Euro Beute, 150.000 Euro Schaden. Nach getaner "Arbeit" fackelten die Männer das Auto ab. Es sollte zur Gewohnheit werden. Auch am 20. Juni im Wiener Donauzentrum ging ein gestohlener BMW in Flammen auf. Zuvor donnerte das Fahrzeug in ein Juweliergeschäft, die Täter machten 180.000 Euro Beute. Schaden: 132.000 Euro. Und so ging es weiter: Sechs Tage später stahlen sie in Wien einen BMW und rasten mit ihm in Wiener Neustadt in die Auslage eines Auktionshauses. Dieses Mal standen Beute (2800 Euro) und Schadenssumme (90.000 Euro) in keinem Verhältnis. Dafür nahm eine Polizeistreife die Verfolgung auf, doch die Täter hängten die Exekutive mit ebenso waghalsigen wie rücksichtslosen Fahrmanövern ab. In Weigelsdorf (Bezirk Baden) setzten sie den Wagen in Brand.

Die Schlinge zog sich immer enger

Dann machten die beiden Niederländer und der Bulgare quasi Sommerpause. Erst am 6. Oktober, um 2.50 Uhr, meldeten sich die Täter zurück - und das im wahrsten Sinn des Wortes mit einem Knalleffekt: In Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) explodierte ein Bankomat. Zuvor hatten sie sich erneut ein Fluchtauto besorgt, das sie nach der Sprengung der automatischen Geldausgabestelle in Brand setzten. In diesem Fall ist die Höhe der Beute unbekannt, der angerichtete Schaden war jedoch enorm: 225.000 Euro. Doch es sollte der letzte Coup des Trios sein. Die Ermittler waren ihnen da schon dicht auf den Fersen. So dicht, dass um 4.45 Uhr in einer Wohnung in Wien-Donaustadt der Zugriff durch das Einsatzkommando Cobra erfolgte. Einer der beiden Niederländer versuchte sich der Festnahme durch einen Sprung aus dem Fenster im ersten Stock zu entziehen, was gerade noch verhindert werden konnte. Der Bulgare wiederum wies massive Brandverletzungen an den Händen auf: Er war für das Anzünden der Fluchtwagen zuständig gewesen.

In der Wohnung wurden aber nicht nur 100.000 Euro in bar entdeckt. Da im Keller zwei vorbereitete Sprengsätze lagerten, wurde das gesamte Haus evakuiert, der Bereich um das Gebäude weitläufig abgesperrt, die Sprengsätze gesichert und schließlich abtransportiert. Während es die beiden Niederländer bei den Vernehmungen vorzogen, nichts zu sagen, gab der Bulgare an, dass seine Komplizen immer wieder bei ihm genächtigt hätten und er die Fluchtfahrzeuge in Brand gesteckt habe. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich auch noch heraus, dass zumindest einer der drei Täter (einer der beiden Niederländer) an einem weiteren Einbruchsdiebstahl in Wiener Neustadt beteiligt gewesen sein dürfte. In den Morgenstunden des 12. Jänner 2023 hatten bis dahin Unbekannte versucht, die Auslagenscheibe eines Juweliers mit einem Vorschlaghammer einzuschlagen, was aber nicht in dem Ausmaß gelang, dass man Zugriff zu Wertgegenständen erlangte. Wiederum war ein gestohlener BMW als Fluchtwagen im Spiel. Er wurde jedoch nicht angezündet und konnte so später dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.